Как поставить НДС к вычету без счета-фактуры

Ваш бухгалтер будет на 100% прав, когда сошлется на статью 169 НК РФ или на статью 172 НК РФ и скажет: «Нет, категорически нельзя поставить НДС к вычету без счета-фактуры». А суды будут на вашей стороне, если вы его поставите к вычету, рассказал Владимир Туров, практикующий и ведущий специалист по планированию налогов.

Это возможно по той лишь простой причине, что с точки зрения логики главы 21 НК РФ, которая описывает НДС, вы в составе цены услуги, в составе цены работы, в составе цены товара, сырья или материалов, НДС в бюджет, посредством вашего поставщика или подрядчика, уже заплатили. Вы свою обязанность по НДС выполнили, потому что у вас есть платежка, где написано «оплата с НДС», договор, в котором написано «оплата с НДС». С вашего банковского счета деньги списаны с НДС, и у вас есть все доказательства, подчеркнул эксперт.

Итак, судебное решение, которое это подтверждает: Постановление АС Дальневосточного округа № Ф03-1719/2018 от 31 мая 2018 года по делу №А51-14757/2017. Цитата: «Удовлетворяя заявленные обществом требования, исследовав и оценив, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, руководствуясь положениями статей 168, 169, 171, 172, 173, 176 НК РФ, апелляционный суд исходил из того, что бездействие контрагента по не выставлению счета-фактуры, не может служить непреодолимым препятствием для получения вычета по НДС добросовестным налогоплательщиком – ООО «…», пришел к выводу о правомерности применения обществом спорных налоговых вычетов сумм НДС».

У вас есть все документы, подтверждающие факт выполнения этой работы или факт этой поставки, а счета-фактуры нет. Но эта работа действительно выполнена, и это подтверждено бумажками. Я всегда говорил о том, что НДС все равно можно ставить к вычету, и суд будет на вашей стороне, — Владимир Туров.

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