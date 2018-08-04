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Президент России подписал закон, повышающий НДС с 18% до 20%

Президент России подписал закон, повышающий НДС с 18% до 20% , документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 год.

  • Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.
  • Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год.
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