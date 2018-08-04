Президент России подписал закон, повышающий НДС с 18% до 20%

Пусть сперва докажут что я самозанятый а потом посмотрим платить че иле нет.
Бред сивой кобылы!!! В России всего 3.6 млн. предприятий, т.е. они пол страны уничтожили? А Путин...
А почему именно 5, 15, 25??? Красиво наверное звучит. А есть какое-то обоснование? Или просто выб...
Совсем с ума сошли в минфине - главный там известный Дуремар. Это же полный запрет на торговлю вс...
Сегодня получила пенсию - прибавка 67 рупиков. Вот никак не определюсь: смеяться или плакать...
Надо бы Минфин запросить, акцентировав внимание на нормах о покупателе (клиенте), с приложением д...
Угадайте, где возьмут деньги на ремонт? Правильно: в Пенсионном фонде! Зачем всё это...?
А что Минфин им до сих пор не ответил, месячные срок то ведь уже прошел? Они вроде ничего н...
Хотя вас тоже можно понять, учитывая бредовое письмо УФНС Москвы в адрес "Бизнес-Аналитики". А чт...
Не сильно раньше, помню я начало этой истории - "УНП" с комментарием кого то из наших местных нал...
Минфин просто не успел еще выдать такие разъяснения по запросам налогоплательщиков А скольк...
Над.К, Вы писали:Кстати, а этот лектор не недоумевает, почему надо пробивать чек на доход, если д...
Над.К, Вы писали:Хм, и проигнорировали, потому что в Вашу таблицу оно не вписывается )) Сделайте ...
Аноним, Вы писали:Пусть сначала доходы чиновников и дворян и их приближенных начнут мониторить.&n...
Первоклассник, Вы писали:Закрывайте всё, рабам не нужно ничего, только похлебка. Сайт, котор...
ну на их постах им бы до 100 лет сидеть чтоб из кабинета сразу на кладбище, а собрать бы этих тов...
Вы проработали 35 лет, пусть даже по 5000 в месяц перечислили в ПФ за 35 лет на вашем счёте должн...
Первоклассник
4 часа назад
"Подобное притягивает подобное" - Первоклассник Брехня. На магн...
Советская власть тоже доллары держала, а простому люду запрещала...
Мне 61год ,пенсия 6700 руб , трудовой стаж в СССР и России 28 лет . Работаю и живу на 15 тыс.рубл...
Если зашли к вам на карту, то снимут всё, что есть, хоть там и 500 рублей. Не выходить же с пусты...
Кстати, а этот лектор не недоумевает, почему надо пробивать чек на доход, если деньги получены бе...
Хм, и проигнорировали, потому что в Вашу таблицу оно не вписывается )) Сделайте свою таблицу и ра...
Будем держать деньги в чулках
Бред сумасшедшего - эти новые стандарты!
А то мне лектор с Торжковской, 10 (доктор экономических наук, между прочим) звонит и недоумевает,...
Над.К, Вы писали:Письмо это ростовское уже несколько дней гуляет по интернету. Я его еще дня три ...
Так, они же пытались внедрять УЭК - интересная была идея, но и ее свернули, "мы больше эти...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Это не власть , а оккупационная администрация. ког...
Прелестно. Прелестно. Настоящие демократы.
Аноним, Вы писали: И начнётся. Школы ,ФМС, Загсы начнут требовать обновлённые выписки по сви...
Ха! Где-то есть условия хуже чем в СБ?совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого...
Аноним
3 часа назад, Иркутск
Гражданским кодексом, например И в каком месте Г.К. сказано, ч...
А, может быть, не все 25 млн. потенциально самозанятые? Может быть, они безработные или тунеядцы?
В Белоруссии налоговую сожгли. И опосля этого Бравый Батька Лукашенко перенёс закон о тунеядстве ...
Сама себя цитирую:
Минимальное и максимальное пособия по безработицы такие
смешные, что многие д...