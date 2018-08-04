Президент России подписал закон, повышающий НДС с 18% до 20%

Аноним

Пусть сперва докажут что я самозанятый а потом посмотрим платить че иле нет. «Охота» на самозанятых: как вывести из тени 25 млн человек

Аноним

Бред сивой кобылы!!! В России всего 3.6 млн. предприятий, т.е. они пол страны уничтожили? А Путин... Борьба с обналом: как очистить экономику и разорить бизнес

Аноним

А почему именно 5, 15, 25??? Красиво наверное звучит. А есть какое-то обоснование? Или просто выб... Идет сбор подписей за прогрессивную шкалу НДФЛ

Аноним

Совсем с ума сошли в минфине - главный там известный Дуремар. Это же полный запрет на торговлю вс... Как считать НДФЛ с доходов по операциям с иностранными финансовыми инструментами

Аноним

Сегодня получила пенсию - прибавка 67 рупиков. Вот никак не определюсь: смеяться или плакать... Максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров составила 235 рубля 74 копейки

Аноним

Надо бы Минфин запросить, акцентировав внимание на нормах о покупателе (клиенте), с приложением д... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Угадайте, где возьмут деньги на ремонт? Правильно: в Пенсионном фонде! Зачем всё это...? Пенсионный фонд взорвали

Аноним

Хотя вас тоже можно понять, учитывая бредовое письмо УФНС Москвы в адрес "Бизнес-Аналитики". А чт... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Не сильно раньше, помню я начало этой истории - "УНП" с комментарием кого то из наших местных нал... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Над.К, Вы писали:Кстати, а этот лектор не недоумевает, почему надо пробивать чек на доход, если д... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Над.К, Вы писали:Хм, и проигнорировали, потому что в Вашу таблицу оно не вписывается )) Сделайте ... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Аноним, Вы писали:Пусть сначала доходы чиновников и дворян и их приближенных начнут мониторить.&n... Налоговая служба хочет контролировать сразу всех россиян

Аноним

Первоклассник, Вы писали:Закрывайте всё, рабам не нужно ничего, только похлебка. Сайт, котор... Народное мнение никому не интересно?

Аноним

ну на их постах им бы до 100 лет сидеть чтоб из кабинета сразу на кладбище, а собрать бы этих тов... Как власти оправдывают повышение пенсионного возраста. Самые яркие цитаты

Аноним

Вы проработали 35 лет, пусть даже по 5000 в месяц перечислили в ПФ за 35 лет на вашем счёте должн... Бизнес-омбудсмен предложил отменить понятие «пенсионный возраст»

Аноним

Первоклассник 4 часа назад "Подобное притягивает подобное" - Первоклассник Брехня. На магн... Сбербанк меряет наличность поездами

Аноним

Советская власть тоже доллары держала, а простому люду запрещала... Доллар, прощай: запретит ли Россия иностранную валюту

Аноним

Мне 61год ,пенсия 6700 руб , трудовой стаж в СССР и России 28 лет . Работаю и живу на 15 тыс.рубл... Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017

Аноним

Если зашли к вам на карту, то снимут всё, что есть, хоть там и 500 рублей. Не выходить же с пусты... Храните деньги на банковской карте и думаете они в безопасности?

Аноним

Будем держать деньги в чулках Налоговая служба хочет контролировать сразу всех россиян

Аноним

Бред сумасшедшего - эти новые стандарты! Оценочные обязательства при приобретении запасов: знакомимся с ФСБУ «Запасы»

Аноним

А то мне лектор с Торжковской, 10 (доктор экономических наук, между прочим) звонит и недоумевает,... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Над.К, Вы писали:Письмо это ростовское уже несколько дней гуляет по интернету. Я его еще дня три ... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

yante Так, они же пытались внедрять УЭК - интересная была идея, но и ее свернули, "мы больше эти... Каждому россиянину присвоят уникальный номер

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Это не власть , а оккупационная администрация. ког... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Прелестно. Прелестно. Настоящие демократы. Как власти оправдывают повышение пенсионного возраста. Самые яркие цитаты

yante Аноним, Вы писали: И начнётся. Школы ,ФМС, Загсы начнут требовать обновлённые выписки по сви... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Аноним

Аноним 3 часа назад, Иркутск Гражданским кодексом, например И в каком месте Г.К. сказано, ч... Законные способы обналичивания

Аноним

В Белоруссии налоговую сожгли. И опосля этого Бравый Батька Лукашенко перенёс закон о тунеядстве ... Пенсионный фонд взорвали