Когда застройщики могут не применять ККТ

При реализации квартир и нежилых помещений по договорам купли-продажи организации и ИП обязаны применять ККТ.

Вместе с тем привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию, допускается в том числе на основании договора участия в долевом строительстве (по закону № 214-ФЗ).

Привлечение застройщиком денежных средств граждан для строительства на основании договора участия в долевом строительстве не относится к расчетам для целей Федерального закона № 54-ФЗ и не требует применения ККТ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-01-15/47640 от 09.07.2018.

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