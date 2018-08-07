Как ИП на УСН+ЕНВД считать налог при продаже недвижимости

ИП на УСН+ЕНВД продал недвижимость. Как считать налог с продажи? Разъяснения по этому вопросу дал Минфин в письме № 03-11-11/48801 от 13.07.2018.

Операции по реализации основного средства (в том числе разовая операция по продаже недвижимого имущества) не подлежат налогообложению в рамках ЕНВД.

Соответственно, ИП, одновременно применяющему УСН, при реализации имущества, осуществляемой вне рамок предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, следует исчислить налоги в отношении дохода, полученного в связи с такой реализацией, в рамках главы 26.2 НК.

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 346.16 НК при исчислении налоговой базы по УСН налогоплательщик вправе уменьшить полученные им доходы на расходы, связанные с приобретением ОС.

Однако указанные расходы учитываются только при приобретении ОС, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности, облагаемой в рамках УСН.

Таким образом, если реализованное имущество не использовалось в деятельности, облагаемой в рамках УСН, то при определении налоговой базы по УСН, доходы от его реализации не могут быть уменьшены на расходы на его приобретение.

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