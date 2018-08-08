Как считать НДФЛ при продаже квартиры, полученной по договору мены

Физлицо продает квартиру, полученную по договору мены, право собственности на которую признано решением суда. Как считать НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/46751 от 05.07.2018.

Согласно пункту 2 статьи 567 ГК к договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 8 ГК гражданские права и обязанности возникают, в частности, из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности.

Таким образом, при признании права собственности решением суда срок нахождения недвижимого имущества в собственности определяется с даты вступления в силу этого решения.

При продаже квартиры, полученной по договору мены до 2016 года и находившейся в собственности налогоплательщика менее 3 лет, налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет в сумме до 1 000 000 рублей. Также вместо получения имущественного вычета налогоплательщик вправе уменьшить доходы от продажи указанной квартиры на сумму произведенных расходов, связанных с ее приобретением.

В расходы, связанные с приобретением квартиры, включается рыночная стоимость обмениваемой квартиры на дату совершения мены.

Рыночная стоимость обмениваемой квартиры может быть установлена оценщиком.

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