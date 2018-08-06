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ПФР: быть или не быть

Недавно Институт экономики роста им. Столыпина выступил с предложением ликвидировать Пенсионный фонд.

Функции ПФР предлагается передать в Федеральное казначейство, а в зданиях фонда разместить центры переобучения людей старшего возраста.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов полагает, что ПФР является лишней организацией, которая неэффективно «тянет» деньги, отсталость в нем очень высокая.

Сам ПФР, что неудивительно, такую идею не поддержал, отметив, что у Фонда и Казначейства разные функции.

А что думают по этому поводу россияне? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Следует ли ликвидировать Пенсионный фонд?

Ключевые слова: ПФР, пенсия, опрос

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
А чё, бизныс Омуты у нас приравнены к ликам Святых? Для чего нам эту прокладку изобретённые государством подсунули? Что бы мы Веровали в то, что он по ЛАГАЕТ? 
Клерк, а какая ПОЛЬЗА нам от Болтавни, этого ОМУТА  от  бизныса?
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