ПФР: быть или не быть

А я что просила меня защищать...? .. Так проблемы решают не стандартно... диву ...
Аноним, Вы писали:Посмотрите как в европе было, когда ндс тоже поднялся на пару процентов то коне...
Старый ворчун, Вы писали:"В ведомстве полагают, что разработка и финансирование нового режима пот...
Путин внутренней политикой 2018г. перечеркнул всё хорошее,что сделал для страны за всё время. Ему...
Что-то не пойму, опять атака кремлеботов, пытающихся всех убедить, что повышение налогов это хоро...
Налоговая дохочется, что будет как Калуге с ПФ..
Аноним, Вы писали: Теперь в ФССП пора зайти... Ещё пару "законов" и до налоговой не до...
У нас малое предприятие. Рассматриваем вопрос о продаже автомобиля, которым пользуемся раза 2 в н...
StranNickII, Вы писали:Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:гражданин, нанимающий работнико...
Теперь в ФССП могут зайти... Ещё пару законов "на благо народа" и до налоговой не дол...
Это какой смотрящий добровольно перестанет держать хату и слезет с общака? То есть простите, с че...
у нас в городе был случай, Один случай на тысячу, это не показатель. И наказали мелкую сошк...
. Идиоты не понимают законов экономики. Так они ж бизнесьмены 90-х, экономи...
Странно однако. В нормальных странах почему-то обходятся без всей этой макулатуры и "заботы" в ви...
Работники пенсионного возраста, который в скором времени станет предпенсионным, будут под за...
Скоро еще ниже будет. На ком банки зарабатывать будут?
Интересно, поймут намек или нет?
"Закон, что дышло - куда ввернул, туда и вышло."
Как жеж. Пчелы против меда.
НДС-это налог на добавленную стоимость. И когда товар приходит всю цепочку от производителя-до ко...
Над.К, Вы писали:Но объективности ради, увеличение НДС от поставщиков/подрядчиков, влечёт увеличе...
От дохлого осла уши они получат, а не дополнительные средства в бюджет. Идиоты не понимают законо...
Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:гражданин, нанимающий работников для личного обслужива...
А еще можно работать легально и чисто (без обнала, вовремя платя все налоги, белую зарплату), НО ...
Аноним, Вы писали:А не нужно ничего платить, нужно самому откладывать себе на пенсию Инфляц...
Всякое действие- рождает противодействие- я лично приоритетом буду искать работу с лучшими услови...
Геноцид нации- это понятно- "скидывание со скалы" своего рода- как в древние времена. Но неужели ...
Посмотрите как в европе было, когда ндс тоже поднялся на пару процентов то конечная цена поднялас...
Аноним, Вы писали:декларации госслужащих ещё никто не отменял 1. В декларациях не отражают все ак...
декларации госслужащих ещё никто не отменял 1. В декларациях не отражают все активы.2. Кого-то по...
От дохлого осла уши они получат, а не дополнительные средства в бюджет. Идиоты не понимают законо...
граждане обозляться и скажут а нужно ли нам такое правительство.и взяться за дубину им никто не з...
Так и было задумано: Он -хороший, а Медведев - Плохой. Веселится и ликует весь народ! Вспомните и...
Путин издал майские указы об улучшении жизни россиян, на это правительству нужны деньги, налоги п...
прокатить партию ЕР на всех выборах по полной .Заметьте что перекраситься не смогут.Сейчас как вс...