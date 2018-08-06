Пока оклад может быть ниже МРОТ. Но обсуждаются поправки в ТК

Трудовым законодательством допускается установление окладов (тарифных ставок) как составных частей заработной платы работников в размере меньше МРОТ. Об этом сообщает Минтруд в письме № 14-0/10/В-4085 от 05.06.2018.

Вместе с тем экспертной рабочей группой федерального уровня была рассмотрена и поддержана идея общественной инициативы «Не включать в МРОТ компенсационные и стимулирующие выплаты».

Принимая это решение, Экспертная рабочая группа федерального уровня признала необходимым установление переходного периода для реализации общественной инициативы и дополнительную проработку предлагаемых изменений трудового законодательства.

Материалы общественной инициативы и экспертное заключение, подготовленное по результатам рассмотрения этой инициативы, направлены в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений для проведения дополнительного обсуждения.

Кроме того, консультации по данному вопросу предусмотрены Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2018 - 2020 годы.

Минтруд также обратил внимание, что положениями Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017, рекомендуется субъектам РФ осуществлять перераспределение средств в структуре заработной платы для ее оптимизации с учетом задач кадрового обеспечения учреждений и стимулирования работников к повышению результатов труда.

Так, для работников учреждений образования, культуры, здравоохранения рекомендуется доля должностных окладов в структуре зарплаты соответственно не ниже 70%, 50 – 55%, на уровне 55 - 60 %.

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