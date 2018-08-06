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Повышение НДС предложили учесть в тарифах ЖКХ

Минэкономразвития предлагает учесть в тарифах на услуги ЖКХ увеличение НДС на 2 процентных пункта. Эти меры необходимы для того, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния ресурсоснабжающих компаний. В противном случае их убытки могут достичь в 2019 году 100 млрд. рублей, а долги в отрасли увеличатся до 1,5 трлн. рублей, пишут «Известия».

Несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств - возрастет только величина налога, включенного в платеж. 

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с аналогичным предложением и просьбой инициировать обсуждение вопроса в правительстве. В ведомстве подтвердили, что вопрос повышения тарифов с 1 января обсуждается.

Стоимость самих услуг не изменится. Поменяется только величина налога, которая включается в платежку. Таким образом, размер платежки для потребителей вырастет на 2 процентных пункта. Но при этом организации дополнительно не заработают ни рубля,

— рассказал Алексей Макрушин, генеральный директор ассоциации.

Напомним, Госдума и Совет Федерации одобрили правительственный законопроект, повышающий НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%.

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, Пенза
 Эти меры необходимы для того, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния ресурсоснабжающих компаний.

Что бы создать УХУДШЕНИЕ финансового состояния народа. 


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