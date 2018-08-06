Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Очередное письмо на тему применения ККТ при осуществлении расходов взбудоражило бухгалтерское сообщество. На этот раз «отличились» московские налоговики в письме № 17-26/2/125945@ от 14.06.2018 г.

В письме сообщается о том, что при совершении подотчетным лицом наличных денежных расчетов или расчетов с использованием электронных средств платежа, в том числе выплате денежных средств, пользователь обязан в момент расчета выдавать (направлять) кассовый чек с признаком расчета «расход», сформированный с применением ККТ на месте осуществления расчета.

При этом уточняется, что при выдаче из кассы денежных средств подотчетнику ККТ применять не надо.

Письмо написано в июне, еще до вступления в силу поправок в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Однако то, на что ссылаются налоговики в письме, по сути не изменилось.

Это уже не первое подобное заявление по поводу подотчетников. Что удивительно, налоговики в своих ответах ссылаются в том числе и на пункт 1 статьи 4.3 закона 54-ФЗ, из которого явно следует, что ККТ применяет не покупатель, а продавец.

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