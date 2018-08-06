ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

ФНС впервые раскрыла для прессы подробности новой системы налогообложения для самозанятых, которую со следующего года планируется ввести в пилотном режиме в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Об этом пишет «Российская газета».

Налог для самозанятых граждан будет рассчитываться по ставке четыре процента. При этом самозанятые будут освобождены от уплаты платежей в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования (исключение составит Фонд обязательного медстрахования), а также от сдачи какой-либо отчетности.

«Речь не идет о каком-то новом налоге. Это новый налоговый режим, который упростит работу многим гражданам», — пояснил Дмитрий Сатин.

Новым режимом налогообложения смогут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников. Как отмечал руководитель налоговой службы Михаил Мишустин в ходе июньской встречи с президентом, для того чтобы зарегистрироваться, достаточно будет просто скачать мобильное приложение и пройти регистрацию без посещения налоговой инспекции.

О том, что концепцаия по самозанятым разработана, уже писали в июле месяце. Но информация была несколько другой: налог составит 4%, но он будет делиться в бюджете на части. 2.5% составит сам налог, 1.25% взносы в ПФР и 0.25% — взносы в ФФОМС. При этом налог в 4% будет только для самозанятых, работающих с физлицами. Для тех, кто сотрудничает с организациями, налог будет выше на 2%.

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