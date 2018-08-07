Россиянам нравится, когда им платят премии и бонусы 

Большинство работающих россиян (69%) отметили, что их работодатель использует различные способы мотивации и вознаграждения сотрудников помимо заработной платы.

При этом наиболее привлекательными для россиян являются премии и бонусы, «тринадцатая зарплата» и соцпакет, наименее привлекательными – информирование о достижениях отличившихся сотрудников, оплата обучения сотрудников и оборудованные места для отдыха в офисе.

Об этом свидетельствуют данные всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Основные способы мотивации и вознаграждения сотрудников в России со стороны работодателя – премии и социальный пакет: об этом сказали по 39% опрошенных. Другие используемые способы мотивации – корпоративные мероприятия (21%), «тринадцатая зарплата» (15%), дополнительные отгулы и выходные (13%). Реже для мотивации используются ценные подарки (6%), оплата обучения сотрудников (5%) и оборудованные места для отдыха (4%).

Между тем почти каждый третий россиянин (31%) заявил, что в его компании нет никаких способов мотивации и вознаграждения, либо он о них не знает.

Сотрудники компаний в селах и крупных городах с населением 500 – 949 тыс. чаще отмечают, что работодатели никак дополнительно не вознаграждают их. Об отсутствии дополнительной системы мотивации и вознаграждений также часто заявляли жители Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного федеральных округов.

Наибольшая доля работающих россиян, которые указали, что в их компании используются различные способы дополнительной мотивации и вознаграждения, проживают в Уральском федеральном округе.

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