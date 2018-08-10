Одно нарушение – не повод для увольнения

ГИТ Курганской области провела внеплановую проверку по обращению сотрудницы бюджетного учреждения, уволенной по п.5 ч.1 ст. 81 ТК за то, что она самовольно покинула рабочее место.

По этой норме трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

Согласно п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» при разрешении споров лиц, уволенных по пункту 5 части первой статьи 81 ТК за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, следует учитывать, что работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по данному основанию при условии, что к работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и не погашено.

Между тем на момент проведения проверки документов, свидетельствующих о ранее примененных в отношении работницы дисциплинарных взысканиях, не предоставлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 193 ТК до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение.

В нарушение указанной нормы трудового законодательства, до применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения от работницы письменное объяснение по факту самовольного убытия с рабочего места затребовано не было.

В этой связи приказ об увольнении сотрудницы подлежит отмене, пояснили в ГИТ.

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