Минфин установит, в каком случае банки могут блокировать счета

В рамках проведения мероприятий, предусмотренных «антиотмывочным» законом № 115-ФЗ, направленных на пресечение проведения «сомнительных операций», кредитные организации часто блокируют банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин блокировки и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности.

На это указывает Минфин, который разместил сегодня уведомление о начале разработки поправок в 115-ФЗ.

Основаниями для отказов кредитных организаций в выполнении распоряжений клиентов являются положения пункта 11 статьи 7 закона № 115-ФЗ, то есть при непредставлении по банковской операции документов, а также, когда в результате реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, у работников банков возникают подозрения, что операция сомнительная.

Проект разрабатывается целях оптимизации подходов к применению кредитными организациями мер, направленных на ПОД/ФТ, а также в целях защиты интересов добросовестных клиентов кредитных организаций в части конкретизации порядка и оснований принятия решений о блокировке счетов кредитными организациями физических и юридических лиц.

Текст проекта пока не опубликован. Предполагается, что поправки вступят в силу в декабре 2018.

В Минфине отметили, что банки, как правило, заинтересованы в расширении клиентской базы и привлечении на обслуживание возможно большего числа клиентов в целях извлечения прибыли, и, соответственно, не заинтересованы в прекращении таких отношений, не имея на то должных оснований.

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