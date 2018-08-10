Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

На этой неделе мы провели опрос в «Красном уголке бухгалтера» на одну из самых животрепещущих тем: применение ККТ в свете 54-ФЗ.

Друзья, вы пробиваете чеки:

1. При выплате по договорам ГПХ через р/с?

2. При выплате по договорам ГПХ через кассу? — такие вопросы были заданы бухгалтерам.

Результаты следующие: 69,2% опрошенных специалистов не пробивают кассовые чеки, при выплатах до договорам ГПХ через расчетный счет. 6% принявших участие в опросе не проводят выплаты через ККТ при расчетах по таким договорам через кассу.

Отсюда вывод: большинство бухгалтеров считают, что при расчетах по ГПХ через расчетный счет применять ККТ не следует, а при оформлении расчетов через кассу организации с такими сотрудниками ККТ применять нужно.

Нельзя не отметить, что 54-ФЗ со своими туманными формулировками отрицательно повлиял на бизнес-отношения между компаниями и физическими лицами.

Давно всем объявила: никаких расчётов с физиками, никаких ГПХ — Светлана Карпухина

Пока не отменят маразм про чеки расхода на ГПХ — их нет, не было (с 1 июля) и не будет! — Ольга Сабитова

А на ваш бизнес 54-ФЗ оказал негативное влияние?

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