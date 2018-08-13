База по налогу на имущество организаций не должна зависеть от режима налогообложения

Может ли субъект РФ законом установить особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций в зависимости от применяемой налогоплательщиками системы налогообложения?

Ответ на этот вопрос налоговиков дал Минфин в письме от 16.07.2018 № 03-05-04-01/49712.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 372 НК при установлении налога законами субъектов РФ могут также определяться особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества в соответствии с главой 30 НК.

При этом статья 378.2 НК не содержит особенностей определения налоговой базы, в том числе в зависимости от применяемого режима налогообложения, которые могут быть установлены законами субъектов РФ.

Таким образом, установление в законах субъектов РФ особенностей определения налоговой базы в зависимости от применяемого режима налогообложения не соответствует положениям главы 30 НК.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмо ФНС № БС-4-21/13879@ от 18.07.2018.

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