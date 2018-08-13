Бухгалтеры считают, что сотрудник должен сам платить комиссию за перевод зарплаты в выбранный им банк

Согласно нормам трудового законодательства работодатель обязан перечислять зарплату на счет в банке, который выбрал сам сотрудник.

Минтруд начал подготовку поправок в КоАП, предусматривающих введение отдельного штрафа за нарушение работодателем этой нормы.

Между тем перечисление на счет физлица вне зарплатного проекта обходится работодателям «в копеечку».

Большинство участников опроса на нашем сайте (72%) считают, что необходимо законодательно закрепить обязанность сотрудников оплачивать комиссию банка за свой счет, если они не желают получать зарплату в рамках зарплатного проекта. Работодатель не должен нести потери из-за прихоти сотрудников, считают бухгалтеры.

Между тем 28% опрошенных в данном вопросе на стороне сотрудников. Они считают, что комиссия банка – это проблема работодателя, вот пусть и решает ее сам за свой счет.

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