ПФР: количество застрахованных в СЗВ-М не должно меняться

Аноним

НатальяС только что, Краснодар Есть очень простое решение - выплачивать всем по достижению пенси... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

НатальяС Есть очень простое решение - выплачивать всем по достижению пенсионного возраста социальную пенси... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Nаdine Ой, да ради бога. Налоги на ФОТ отменИте, уже уплаченные налоги гражданам верните - и мы уж как-н... Пенсии могут отменить

Аноним

Anka-1 только что, Москва За счет личных взносов я могу и в другом месте копить. Не сможеш... Граждане будут за свой счет формировать будущую пенсию. Минфин внедряет ИПК

Аноним

Это же надо-так ненавидеть свой народ...Чтобы всеми путями и средствами его унижать и уничт... Пенсии могут отменить

Аноним

А почему это горькое лекарство должны принимать исключительно рядовые граждане?Можно отменить пов... Пенсии могут отменить

Аноним

Тогда уж сразу направлять их в академии и обучать на в космонавтов.А может просто ЕР и прочим хЭк... Единороссы предложили вдвое снизить НДФЛ для граждан «предпенсионного возраста»

Аноним

Так почету правительство сами не хотят лекарство попить? А может операцию по удалению "свер... Пенсии могут отменить

Аноним

Как же я хочу взять в руки автомат!!! Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Может быть просто надо сократить штат работников ПФР и установить потолок зарплаты для руководящи... Пенсии могут отменить

Наткин Я думаю, авторам текста закона даже в голову не приходило то, как будут трактовать этот текст наш... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

"Доктор" предлагает не горькое лекарство, а эвтаназию Пенсии могут отменить

Аноним

Всё отнять и поделить, между собой. = зачислить отнятое в бюджет из которого воруют демократы.Нов... Силуанов прокомментировал идею изъятия в бюджет сверхдоходов компаний

Аноним

Август однако. Привычка рубля падать в августе. Трудно избавится от дурных привычек. Рубль продолжает падать

Аноним

Чего только не Врут демократы, что бы одурачить народ. Пенсии могут отменить

Аноним

вово. при чём тут али, а? клерк?всё подряд постите тупо. AliExpress начал массово блокировать учетные записи россиян за открытые споры

Аноним

Подскажите, это относится к иностранцам с видом на жительство? мы такого приняли в июне, единстве... С 10 августа 2018 новая обязанность работодателей по иностранцам: штраф от 400 тыс. за одного сотрудника

НатальяС Не 8 часов работаем, а больше. Час на дорогу туда и обратно, час - перерыв, вот уже 10 часов на р... 8-часовой рабочий день – это много или мало?

natalisa52 Надо работать как раньше, без оформления вообще. У меня работник принципиально не хочет пол... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Клерк не распространяйте недостоверную информацию, а то я от вас отпишусь. Надоели хрень в новост... AliExpress начал массово блокировать учетные записи россиян за открытые споры

Аноним

Может, что-то в консерватории поправить? С 10 августа 2018 новая обязанность работодателей по иностранцам: штраф от 400 тыс. за одного сотрудника

Аноним

Договор о безвозмездной сдачи, с целью присмотра за квартирой, в связи долгого отсутствия. Как в Москве будут выявлять граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов

Аноним

Я живу в маленьком вымирающем лесном посёлке(почти одни пенсионеры).Сама на пенсии по инвалидност... «Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Аноним

Аноним, Вы писали:Люди лезут в кредиты от недостатка ума. Надо бы соотносить свои хотелки с реаль... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ