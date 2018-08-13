ПФР: количество застрахованных в СЗВ-М не должно меняться

Никто уже не удивляется получению необычных запросов от ИФНС. Сегодняшний «перл» от Пенсионного фонда России.
Фото уведомления, который ПФР направил страхователю, опубликовал в «Красном уголке бухгалтера» участница сообщества.
Фонд сообщил компании о том, что при сверке отчетов по форме СЗВ-М за июнь и июль месяцы 2018 года была обнаружена ошибка: количество застрахованных изменилось на 1 человека.
Для клерков смысл такого запроса от ПФР остался неясен.
Изменение количества застрахованных происходит в следствии обыденных действий: прием и увольнение сотрудников.
Вероятно, теперь ПФР ожидает получать пояснительные письма каждый раз, когда компания принимает на работу нового сотрудника или расторгают трудовые отношения.
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