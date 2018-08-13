Производственные календари на 2019 год можно найти на Клерке

Все знают кто и какую кнопку нажал, капец, по моему должно быть тайное голосование.
наём [не найм], найма,наймом
Я пишу просто "Подлинник документа находится в ООО «Организация»" и все.
Добить лежачего?Именно. Ведь объявлена борьба с бедностью. Властям бедные не нужны, пусть вымираю...
Да, маразм крепчает, даунизм в стране повышается, особенно в органах власти.
А сейчас я думаю дано врачам тайное указание пожилых людей не лечить,а так,гонять только по анали...
Конечно, используют.Получается, например, что по договору с клиентом я или он мне должен 6 млн. А...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Это не власть , а оккупационная администрац...
"Отменим то, отменим это". Так зачем все эти свистопляски?Не могу понять, как потом молодым с дет...
интернет-ресурсы, на которых предлагаются квартиры в аренду, сопоставлять.. со статисти...
10 ПРОЦЕНТОВ СТРАНЫ УЖЕ ТАК ДЕЛАЮТ, Какая чушь... Где такую траву дают, забористую? ))
Закон яровой стоит 5 - 10 триллионов, чтобы батраков записывать надо чтобы они пахали на буржуев ...
РФ умирает реально .Возродится ли Россия... ?Похоже, что нет.Присяга кончилась. Кто будет защищат...
Реально,надоели пиарить эту тетку,статья старая.Что она не нашла работу до сих пор?Надоели эти не...
"Что временно, то постоянно".Временно - постоянную инфляцию наблюдаю с 1990 года. С момента захва...
ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ: ЗАПРОСИТЕ СПРАВКУ УФМС О ТОМ ЧТО НЕ ВЫХОДИЛИ ИЗ ГРАЖДАНСТВА СССР, НА ОСНОВАНИИ...
Аноним
только что
А меня вообще все достало.. почему нужно платить со своего имущества, я его куп...
А меня вообще все достало.. почему нужно платить со своего имущества, я его купила, заплатила нал...
Зачем договорнику этот чек, Да причем тут получатель чека-то? Меньше всего писателей закон...
Спасибо, с примерами стало всё понятно.
Аноним, Вы писали:Наткин, Вы писали:Я думаю, авторам текста закона даже в голову не приходило то,...
Кроме того, Минтруду и Роструду предлагается законодательно закрепить право госкомпаний и госучре...
Аноним, детей содержат родители. Раз у детей есть имущество, то почему вдруг за него не надо плат...
если в организации не ведутся дела? Какая формулировка?
Что будет, если заверять по-старому? То есть как кому нравилось?
1. Опрос проводился среди активных пользователей Интернета.2. Всю мою семью вынудили подключится ...
У нас в Самаре на второй митинг пришло тыся 7,5. После первого митинга, на который пришло примерн...
Вот опять пытаются натравить одну часть населения на другую. Не жаловаться надо друг на друга, а ...
Я ПРОСТО В ШОКЕ!ЗНАЧИТ ПЕНСИОНЕРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ДОМ, А ДЕТИ НА ДЕТСКИЕ В 400 РУБЛЕЙ ...
В июле опечатка: 229 число вместо 29.
Наткин, Вы писали:Я думаю, авторам текста закона даже в голову не приходило то, как будут трактов...
НатальяС, Вы писали:Есть очень простое решение - выплачивать всем по достижению пенсионного возра...
Еще можно свежий фильм "опасная игра стоун" включить, не про бухгалтерию. Но про налоги и к...
НатальяС
только что, Краснодар
Есть очень простое решение - выплачивать всем по достижению пенси...
ДБ(с). Неужели "они" думают, что, если гражданин будет в состоянии что-либо отложить из своей скр...
Есть очень простое решение - выплачивать всем по достижению пенсионного возраста социальную пенси...