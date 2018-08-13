Производственные календари на 2019 год можно найти на Клерке

Несмотря на то, что постановления Правительства о переносе выходных дней в 2019 году еще нет, производственные календари на Клерке уже есть! Сделаны они на основе проекта, который был опубликован в конце июля.

Согласно производственному календарю на 2019 год при пятидневной рабочей неделе, в следующем году нас ждет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Кроме новогодних праздников, которые продлятся 10 дней, миниотпуском можно будет считать майские праздники - с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая дни будут нерабочими за счет переноса выходных.

При шестидневной рабочей неделе все гораздо грустнее - производственный календарь-шестидневка сообщает о том, что при таком режиме работы выходных дней всего 65. Но следует обратить внимание на то, что норма часов при шестидневной рабочей неделе равна норме при пятидневной неделе. Такой порядок установлен приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н.

Календари и другие полезности для бухгалтера, можно найти в разделе Инструменты и справочники для бухгалтеров и юристов.

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