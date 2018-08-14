Бумажные лицензии заменят электронными

Минэкономразвития внесло в Правительство пакет законопроектов об отказе от бумажных лицензий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Вместо бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в соответствующий реестр. Информация в реестре лицензий будет открытой и общедоступной. Выписки из этих реестров в электронном виде будут предоставляться бесплатно



Какое-то время лицензии можно будет получать как в бумажном виде, так и в электронном, чтобы период адаптации к новым условиям не создавал проблемы для бизнеса.

Законопроекты направлены на внедрение так называемой «реестровой модели» предоставления государственных услуг, при которой юридически значимым результатом оказания услуги является внесение изменений в соответствующий информационный ресурс.



Аналогичная модель уже используется при предоставлении отдельных услуг в Росреестре, ФНС России, Росаккредитации и ряде других ведомств. По поручению Президента РФ Минэкономразвития проводит работу по распространению данного принципа и на другие массовые и социально значимые услуги.

В 2017 году было рассмотрено около 234 тысяч заявлений по предоставлению услуг по лицензированию (выдача или переоформление лицензии, выдача дубликата лицензии и т.д.). Из них только 7 тысяч документов было выдано в электронном виде.

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