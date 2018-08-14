Бумажные лицензии заменят электронными

Аноним, а причем тут определение кассового чека? )) Кстати, тут тоже не написано, что ККТ применя...
Если государством оказывалась помощь этим предприятиям, например НорНикель, то при стабилизации с...
Кажется, в этом месте вы напутали. Не может амортизация начисляться на 04 счет.
гост рекомендательный Это для нас он рекомендательный. А для госорганов обязательный. И пот...
Я так понимаю,что его будут платить алкаши Даже статью не прочитали...
зачем матер капитал повесили на ПФр, вот и образовался дефицит. В сто первый раз - материн...
А почему всем одинаково? раньше было от ЗП и стажа, и ничего менять не надо было. Почему мне пенс...
Граждане, как там прозрачный бизнес? Налоговики уже совсем молчат или новую дату назначили? Кто-н...
спасибо, Александра! Как всегда - понятно и четко
dana, Вы писали:Хм, то есть"ах так - вы не хотите повышения пенсионного возраста - так мы вам вот...
А еще задерживаемся на работе, и это не оплачивается.
Для того,чтобы перечисленные взносы передавались по наследству, нужно это прописать в закон...
да шли бы вы лесом со своей пенсионной реформой - все отобрали у народа и вам еще мало - когда же...
гост рекомендательный, а не обязательный
Сделан СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВБРОС, ЧТО ПЕНСИИ МОГУТ ОТМЕНИТЬ, ЧТОБЫ НАРОД, КАК ВСЕГДА, СВОИМ КОРОТКИМ УМИШ...
Аноним, Вы писали:Если предположения, что пенсии отменят, то зачем работодатели и самозанятые пла...
так они взялись запугивать, не согласитесь на повышение возраста выхода, тогда вообще отменим пен...
Дырка от бублика будет!! Кто раньше с этой иглы под названием ПФ соскочит и будет сам думать о св...
Я так понимаю,что его будут платить алкаши,после похмелья., т.к. выхлоп -вредное воздействия на о...
Старик есть старик, стариков нужно всегда поддерживать. И не важно сколько он отработал и г...
Аноним, Вы писали:Если предположения, что пенсии отменят, то зачем работодатели и самозанятые пла...
Если предположения, что пенсии отменят, то зачем работодатели и самозанятые платят в пенсионный ф...
А как заверять св-во о рождении к примеру? Подлинник то в организации не храниться.
Аноним
только что, Иркутск
Аноним, Вы писали:
Аноним
минуту назад, Иркутск
А куда уходят налог...
Где это "вроде написано"? Сам спросил, сам подскажу: это было написано в редакции закона, ко...
Это яд под видом лекарства. Лучше сами выпейте и родственникам своим дайте, как Гитлер с Гебельсо...
А как же Роскомнадзор и паспортные данные аж всех сотрудников, которые будут выполнять работы?
Аноним, Вы писали:Аноним
минуту назад, Иркутск
А куда уходят налоги на добычу полезных ископаемых...
Прежде всего это решили налоговики, о чем и начали рассказывать в своих интервью и вебинарах &nb...
Число людей на митингах возрастает, но вё равно маловато. надеюсь осенью у всех закончаться дачи-...
Согласен со всеми, кто считает, что пенсия должна быть примерно одинаковой и должна зависеть толь...
Аноним
минуту назад, Иркутск
А куда уходят налоги на добычу полезных ископаемых, землю. У нас же ...
По зарплатному проекту как раз комиссии нет У меня в двух банках зарплатный проект(Сбер и У...
Пусть те средства, которые за меня платит работодатель во все фонды, отдают мне, а я найду, как с...
sunflower_tk Или их сожрет государство. Не думаете же вы, что государство ваши деньги защи...