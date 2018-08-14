Вычет за проживание в санатории не дадут

УФНС России по Смоленской области напоминает, что система налоговых вычетов по НДФЛ не предполагает возврат уплаченных налогов при покупке путевки на проживание в санатории. Получить вычет можно только за лечение, предоставленное по санаторно-курортной путевке.

Причем могут быть учтены не только расходы на собственное лечение, но и если его проходили близкие родственники. Для этого необходимо предоставить справку о сумме затрат на медицинские услуги, договор с медучреждением, копию гослицензии оздоровительного учреждения и документ, подтверждающий факт оплаты. К примеру, кассовый чек.

Перечень всего пакета документов можно найти на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Социальные налоговые вычеты/ Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов».

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