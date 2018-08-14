Долги госзаказчиков могут довести бизнес до банкротства

К региональным бизнес-омбудсменам периодически поступают жалобы предпринимателей на отсутствие оплаты по госконтрактам.

Порой такие долги ставят бизнес на грань банкротства.

Так, бизнес-леди из Приморского края просила оказать ей содействие в решении вопроса оплаты госконтрактов, заключенным в сентябре 2016 года на работы по восстановлению объектов транспортной инфраструктуры, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной сильными ливневыми дождями.

«Из-за отсутствия оплаты сформировались долги по обязательным платежам: налогам, оплаты за услуги и материалы сторонним организациям и физическим лицам, кредитным обязательствам. Возникла опасность задержки по выплатам заработной платы работникам, бизнес был близок к банкротству», – сообщила бизнес-леди. При этом предприниматель неоднократно получала обещания «скорых оплат», информировали, что «деньги в пути».

В итоге благодаря помощи бизнес-омбудсмена, предпринимателю выплатили более 25 миллионов рублей.

Как сообщила региональный омбудсмен, проблема носит системный характер: «По данным Прокуратуры края, общая задолженность по госконтрактам в Приморье далеко за полмиллиарда рублей. В ряде случаев невыплаты действительно могут привести к банкротству бизнесов. В данном конкретном случае предприниматель помог властям в условиях ЧС и чуть не лишился своего дела».

Для оперативного решения подобных проблем решено создать в Приморском крае Штаб по защите прав предпринимателей, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

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