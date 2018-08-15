ИП могут добровольно платить больше взносов в ПФР, чтобы увеличить будущую пенсию

Индивидуальные предприниматели формируют свою пенсию в течение всей трудовой жизни за счет уплаты страховых взносов. Соответственно и пенсия им рассчитывается так же, как и пенсия работникам по найму. При расчете страховой пенсии учитываются длительность трудового стажа, а также суммы страховых взносов, которые уплачивает самозанятое население в виде фиксированного платежа (количество заработанных пенсионных коэффициентов). К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата (аналог базовой части пенсии).

Однако стоит учесть, что фиксированный платеж, который уплачивают ИП, рассчитывался исходя из 1 МРОТ (в то время, как наемный работник, имеющий, например среднюю заработную плату по региону «зарабатывает» в год порядка 4 пенсионных балла). При этом для получения права на назначение страховой пенсии ИП должен за трудовую жизнь заработать не менее 30 баллов и иметь минимум 15 лет страхового стажа. Напомним, что это правило (по требованиям к стажу и ИПК) в полной мере вступит в действие в начале 20-х годов. В 2018 году для установления страховой пенсии по старости необходимо иметь 9 лет страхового стажа и 13,8 пенсионных балла.

Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, предприниматель может уплачивать фиксированный платеж в повышенном размере (а не исходя из 1 МРОТ, если его доход не превышает 300 тысяч рублей в год). В данном случае необходимо известить о своем решение территориальный орган ПФР, чтобы повышенный платеж не был воспринят, как переплата.

Такие рекомендации дает ОПФР по Новосибирской области.

Если же предприниматель не уплачивал взносы в пенсионную систему или уплачивал не в полном объеме, он может вообще не получить право на установление страховой пенсии по старости. В этом случае ему может быть установлена социальная пенсия, но она назначается на 5 лет позднее общеустановленного пенсионного возраста.

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