Когда при оказании рекламных услуг иностранной фирме платить НДС не надо

В соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ.

Согласно подпункту 4 пункта 1.1 статьи 148 НК местом реализации рекламных и маркетинговых услуг не признается территория РФ, в случае если покупатель таких услуг осуществляет деятельность на территории иностранного государства.

При этом место осуществления деятельности покупателя определяется на основе госрегистрации организации, а при ее отсутствии - на основании места, указанного в учредительных документах организации, места нахождения постоянного представительства.

Таким образом, если покупателем рекламных и маркетинговых услуг, оказываемых российской организацией, является иностранное лицо, не имеющее представительства на территории РФ, местом реализации данных услуг территория РФ не признается. В связи с этим такие услуги НДС в РФ не облагаются.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/54428 от 02.08.2018.

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