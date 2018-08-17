Собираясь применять УСН, не забудьте об этом уведомить ИФНС. Чтобы потом не мучать ни себя, ни клиентов

К сожалению, начинающие предприниматели иногда совершают распространенную ошибку, которая потом им дорого обходится. Причем проблемы возникают не только у ИП, но и у их контрагентов.

Речь идет о переходе на УСН. Некоторые ИП наивно полагают, что УСН и ИП как близнецы-братья и эта система налогообложения автоматически присваивается всем ИП при регистрации. Некоторые знают, что о применении УСН нужно заявить в ИФНС, но забывают это сделать.

Итог такой забывчивости или незнания весьма печален. Спустя какое-то время предприниматель получает из ИФНС шокирующее известие о необходимости отчитаться по НДС и НДФЛ, а его декларация по УСН налоговиками игнорируется, ибо оснований для ее сдачи нет.

Осознав масштаб проблемы, ИП начинает искать пути минимизации налогового бремени. В частности, вместо того, чтобы доначислить НДС сверх сумм, указанный в отгрузочных документах покупателей (актах, накладных) и уплатить его за свой счет, ИП пытается вовлечь в этот процесс клиентов, вынуждая их вносить исправления в учет и сдавать уточненки.

На днях с подобной проблемой на наш форум обратились сразу двое посетителей. Их истории похожи как две капли воды.

В теме «ИП оказался не вправе применять УСН, как правильно выставить НДС для контрагента?» своей бедой поделилась бухгалтер предпринимателя.

один ИП открылся через аутсорсинговую фирму,электронно, но Уведомление на переход УСН (6%), он тупанул и забыл отдать в окошко налоговой по месту. С августа 2017 года, заключил с одной фирмой договор и начал работать, оказывал услуги, каждый месяц выставлял счет и Акт выполненных работ , без НДС соответственно, в апреле сдал декларацию по УСН. И только 20 июля пришло письмо о неправомерности применения УСН. Теперь вопрос : Я бухгалтер этого бедолаги, и моя коллега главбух той фирмы контрагента, как разрулить ситуацию, налоговая нам отказала в совете и помощи?

1.мне выставить сверху НДС тех актов или же переделать акты и к ним счета-фактуры задним числом выписываем с "В том числе НДС"?

2. Та бухгалтер категорически не хочет вслед моих переделанных актов переделывать себе Прибыл ежемесячно(а это 10 месяцев, и все ей легло на себестоимость продукции), Бух.отчетность за 2017год.

3. Можно ли ей учесть всё это 3-м кварталом 2018 и как? Может я выписываю НДС сверху и она только сумму НДС учитывает, но как это правильно сделать, чтоб потом Налоговая не придралась.

Кто сталкивался с такой ситуацией, как вышли из неё? - ibelousova1975

А в теме «Поставщик (ИП) не выставил нам счёт-фактуру» взгляд с другой стороны баррикад - своей проблемой делится бухгалтер покупателя.

наш поставщик ИП, оказывал нам услуги без НДС. Хотя должен был с НДС так как не уведомил налоговую о применении УСН в прошлом году. получается все наши документы содержат НДС.. что нам делать? Какие наши дальнейшие действия? договор есть и все акты без НДС...он сам не знал что на упрощенку, которую он применял, надо подавать заявление( оба директора договорились переделывать все документы с в.т.ч. НДС. сейчас он собирается нам выставить все счет-фактуры за 2 года по всем услугам...я должна уточненки сдавать? - ГлаМУРКА

Будьте бдительны! Не забывайте, что упрощенка не приходит сама по себе, о легитимности ее применения надо позаботиться заранее.

Напомним, вновь зарегистрированный ИП имеет право по своему желанию уведомить налоговый орган о применении УСН. Сделать это необходимо не позднее 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет в качестве ИП. В этом случае он будет признан налогоплательщиком, применяющим УСН с даты постановки на учет в качестве ИП.

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