При выплатах по договору ГПХ применять ККТ не нужно

Учитывая взаимосвязанные положения Федерального закона N 54-ФЗ, ККТ применяется, в частности, лицом, которое оказывает услуги и которое формирует и передает (направляет) кассовый чек клиенту.

При заключении организацией (индивидуальным предпринимателем) договора ГПХ с физлицом на оказываемые им в пользу такой организации (индивидуального предпринимателя) услуги и последующей выплате денежных средств физлицу клиентом будет являться сама организация (индивидуальный предприниматель). В данном случае услуги оказывает физлицо, однако ККТ применяется исключительно организациями и ИП.

Учитывая изложенное, при осуществлении организацией (индивидуальным предпринимателем) выплаты денежных средств физлицу в рамках обязательств по договору ГПХ применение ККТ и выдача кассового чека не производятся.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-01-15/52265 от 25.07.2018.

Напомним, аналогичная позиция изложена в письме ФНС от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@ и в письме УФНС по г. Москве № 17-15/176342@ от 14.08.2018.

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