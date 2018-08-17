Хорошая новость для тех, кто собрался строить дом

Хорошая новость для тех граждан РФ, которые строят на своих земельных участках сарайчики, дома или бытовки.

Подготовлен поправки в Проект Федерального закона №302153-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части упрощения строительства объектов индивидуального жилищного строительства, совершенствования механизма государственного строительного надзора и сноса объектов капитального строительства)».

Если вы что-то строите на своем личном участке – на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то вам больше не нужно готовить проектную документацию ни на строительство, ни на реконструкцию своих домов, садовых домиков и прочих застроек.

Вы просто должны уведомить власти о том, что вы начинаете строить, и о том, что вы закончили строить.

Это не все новшества, которые могут появиться благодаря принятию этого законопроекта. О них читайте здесь.

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