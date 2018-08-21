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За прием наличных при совместных поездках предлагается штрафовать

Департамент транспорта Москвы разработал законопроект, предусматривающий штрафы для водителей, принимающих наличные от пассажиров в рамках сервиса совместных поездок на автомобиле (карпулинга), пишет «Коммерсантъ» .

Документ предполагает введение аккредитации для владельцев интернет-платформ карпулинга и установление предельного размера платы. Деньги будут взиматься водителем с попутчиков «в целях компенсации части расходов», при этом агрегаторы поездок должны перевести все операции на безналичный расчет. За взимание наличных водителю грозит штраф 5 тыс. руб.

Агрегаторы, среди которых BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка», должны будут предоставлять регулятору данные о водителях, чтобы государство вело учет числа перевозок по договорам некоммерческого фрахтования и блокировать аккаунты нарушителей.

За допущенные нарушения карпулинг-платформы предлагается штрафовать или даже блокировать. Их контроль будет возложен на Ространснадзор. Согласно подзаконным актам, имеющимся у издания, агрегаторы должны заключать с властями соглашения об информационном взаимодействии.

Также речь идет о том, чтобы допускать к карпулингу только водителей, имеющих национальное водительское удостоверение РФ и стаж не менее трех лет. Предлагается ввести запрет быть водителями лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неоплаченный штраф за нарушение ПДД с истекшим сроком и другие нарушения. Автомобили должны быть зарегистрированы в РФ и оснащены ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Водитель, совершивший более 20 перевозок в карпулинге за год, должен иметь допуск врача к следующим поездкам.

 

 

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Мнения
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2 мнения
Клерк
Nаdine
, Москва
Господи, что за бред я сейчас прочитала?! Возможно, я не вполне владею вопросом. Знаю, что некоторые граждане в самом деле так зарабатывают (по сути, разновидность маршрутного такси). Но изначально имелось в виду, что если Маша и Наташа живут рядом и работают тоже неподалеку, то им имеет смысл скооперироваться и ездить вдвоём на одной машине. О каких аккредитациях, безнале, данных водителей, учёте числа поездок и медосмотрах вообще идёт речь?! они точно спятили.

Впрочем, ликсутка вполне достоин своего патрона - собяки. Сперва сожрал московские маршрутки - как же так, целых 5 рублей кто-то посмел пронести мимо его ненасытного хлебала   рта. Кстати, есть места, где маршруток очень и очень не хватает, а альтернатива им так и не появилась. Напр. бывший 107й маршрут от Коломенской к затону - иногда трамвая можно ждать и 40 минут, и не смочь влезть в первые 2-3 вагона. Но ладно, подумаешь, какие-то жители Коломенского.  А теперь, видимо, деньги закончились, а мастрячить новые платные парковки накануне выборов всё-таки очкуют. Значит, надо наложить лапу на "доходы" бла-бла-каровцев.....  товарищи, это вообще ЧТО?! О_о
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