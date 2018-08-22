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ФСБ проводит обыски в Петербургском метрополитене

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело следственные действия в помещениях ГУП «Петербургский метрополитен», офисах подрядных организаций, а также жилищах подозреваемых в противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России, возбужденного ранее ГСУ СК России по Санкт-Петербургу о мошенничестве по факту поставок контрафакта для нужд метрополитена.

Подробности дела не разглашаются, пишет РБК.

В марте этого года обвинения в превышении должностных полномочий были предъявлены начальнику Петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину. Как указывал «РБК Петербург», это связано со строительством станции «Адмиралтейская» и расходами городского бюджета.

В 2015 году в отношении Гарюгина также возбуждалось уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Поводом для преследования был вывод аудиторов, что глава ГУП «неправомерно» освободил застройщика станции «Адмиралтейской» — ЗАО Советник» известного бизнесмена Михаила Мирилашвили от возмещения 466,5 млн руб., затраченных на стройку из бюджета до заключения инвестиционного договора.

Однако в августе 2017 года дело было закрыто «за отсутствием состава преступления».

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