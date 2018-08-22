Почему УСН выгодна московским предпринимателям

В Москве растет число предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, сообщается на сайте столичного Департамента экономической политики и развития.

Общее количество индивидуальных предпринимателей в Москве, в том числе пользующихся УСН, с июня прошлого года увеличилось на 11,2 процента, превысив 300 тысяч.

Поступления в бюджет Москвы от упрощенной системы налогообложения в первом полугодии 2018 года составили 48,4 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 1,3 раза

«Упрощенная система налогообложения выгодна предпринимателям. Например, для применяющих эту систему организаций и индивидуальных предпринимателей в обрабатывающих отраслях, занимающихся научными исследованиями или оказывающих социальные услуги, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, установлена пониженная ставка налога в размере 10 процентов», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

Главным же источником денежных средств в бюджете Москвы является НДФЛ.

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