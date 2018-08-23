Когда при агентском договоре ККТ применяет принципал

ФНС в письме № АС-4-20/15481@ от 09.08.2018 разъяснила, кто применяет ККТ при реализации авиаперевозок через агента.

Пунктом 1 статьи 1005 ГК установлено, что по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

При реализации авиаперевозок агентством от своего имени ККТ применяется им в обязательном порядке.

Вместе с тем по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. В таком случае ККТ применяется принципалом (в рассматриваемом случае - авиаперевозчиком).

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