Как платить НДФЛ, если дистанционный сотрудник работает за границей

Дистанционный сотрудник работает за пределами РФ. Как считать НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/54321 от 01.08.2018.

В соответствии с пунктом 2 статьи 209 НК объектом обложения НДФЛ признается доход, полученный налоговыми резидентами РФ как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ, а для физлиц, не являющихся налоговыми резидентами, - только от источников в РФ.

Подпунктом 6 пункта 3 статьи 208 НК определено, что вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами РФ для целей налогообложения относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ.

Согласно статье 57 ТК место работы является обязательным условием для включения в трудовой договор.

В случае если трудовой договор о дистанционной работе предусматривает определение места работы сотрудника как место нахождения его рабочего места в иностранном государстве, вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ по такому договору относится к доходам от источников за пределами РФ.

Если такой дистанционный является резидентом РФ, он сам декларирует свой доход. Если он является нерезидентом РФ, его доход не облагается НДФЛ.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.