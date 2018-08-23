Некоторое время назад Росфинмониторинг усилил давление на бухгалтерские компании с целью их регистрации в «личном кабинете» на сайте ведомства, для передачи сведений о клиентах. Разумеется, это не могло не стать темой обсуждения в «Красном уголке бухгалтера».

Сегодня звонок оттуда.

В общем если не зарегаюсь до конца недели, список уклонистов пойдет в прокуратуру, плюс административный штраф.

Как-то грустно мне стало... — Марина Тхашокова

Основными вопросами, взволновавшими бухгалтеров стали: каким образом Росфинмониторинг сформировал списки бухгалтерских компаний и их руководителей, для приглашения на регистрацию? Должны ли регистрироваться на сайте и докладывать о своих клиентах бухгалтерские компании не перечисленные в пункте 4 рекомендаций? Что будет, если не зарегистрировать «личный кабинет» в отведенный ведомством срок?

Клерки предположили, что ведомство сделало отбор компаний по соответствующим ОКВЭД.

Бухгалтер посетивший совещание, организованное ведомством по поводу регистрации на портале, сообщил, что Росфинмониторинг считает необходимым регистрироваться и тем бухгалтерским компаниям, функции которых не обозначены в пункте 4 рекомендаций.

А кары, обещанные компаниям-уклонистам, прописаны в статье 15.27 КоАП. В пункте 2.3. которой указано, что за непредоставление информации об операциях клиентов может быть наложено взыскание в виде штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс.руб до 50 тыс.руб.; на юридических лиц — в размере от 300 тыс.руб до 500 тыс.руб.

А ваша компания уже зарегистрировала «личный кабинет» на портале Росфинмониторинга?

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