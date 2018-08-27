Клерки хотели бы работать меньше

На нашем сайте завершился опрос, в ходе которого мы выяснили, какой продолжительности рабочий день был бы оптимальным.

Напомним, в последнее время на сайте РОИ периодически публикуются инициативы по сокращению рабочего дня с 8 часов до 7, 6, и даже 5.

Инициаторы отмечают, что у россиян должно быть больше времени на семью, культурный отдых.

Наши читатели согласны с такими предложениями и отмечают, что 8 рабочих часов – это много. Так думают 76% опрошенных. \В комментариях клерки отмечают, что фактически на работу уходит больше 8 часов, потому что к этой стандартной норме надо приплюсовать 1 час на обеденный перерыв и 1 час на дорогу до работы и обратно. Таким образом, как минимум 10 часов в день посвящено работе.

А вот 18% наших читателей уверены, что 8 часов – это самое то. Это нормально и ничего менять не надо.

6% опрошенных ответили, что 8 часов – это не так уж и много. Роптать повода нет, так как многим приходится работать гораздо больше.