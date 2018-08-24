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ФНС назвала самые нелюбимые налоги россиян

Федеральная налоговая служба назвала налоги, от которых чаще всего пытаются уклониться российские налогоплательщики.

Физические лица и ИП предпочитают избегать уплаты налога на доходы физических лиц, а юридические — НДС и налога на прибыль.

В ФНС уточнили, что по результатам налоговых проверок, проведённых в 2017 году, из общей суммы доначисленных платежей более 50% (189,5 млрд рублей) составлял НДС, более 30% (120,6 млрд рублей) — налог на прибыль организаций.

Какие суммы удалось взыскать налоговикам с ИП и физических лиц, узнайте здесь.

 

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