ФНС назвала самые нелюбимые налоги россиян

Федеральная налоговая служба назвала налоги, от которых чаще всего пытаются уклониться российские налогоплательщики.
Физические лица и ИП предпочитают избегать уплаты налога на доходы физических лиц, а юридические — НДС и налога на прибыль.
В ФНС уточнили, что по результатам налоговых проверок, проведённых в 2017 году, из общей суммы доначисленных платежей более 50% (189,5 млрд рублей) составлял НДС, более 30% (120,6 млрд рублей) — налог на прибыль организаций.
Какие суммы удалось взыскать налоговикам с ИП и физических лиц, узнайте здесь.