ФНС назвала самые нелюбимые налоги россиян

Аноним

Вот интересно у автора предложения поставлены мозги.. Значит наркоманов. тунеядцев которые в ломк... В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

Над.К Вот те гуманисты, которые так переживают за больных детей, сами бы провели эту эвтаназию.? А то ч... В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

Аноним

И каким образом "встречное представление" поможет исправить перепутаные в чеке нал и безнал напри... Как формировать чеки коррекции: подробные разъяснения с примерами

Аноним

Не поняла: в последнем случае сумму то так и не исправили. Зачем тогда все это делали? Как формировать чеки коррекции: подробные разъяснения с примерами

Аноним

ужасный конец лучше - чем ужас без конца! Орешкин высказался против изъятия 500 млрд. рублей у крупного бизнеса

Аноним

Аноним, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Все закончится очень прозаично. Мы будем всю жизнь ... В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

Аноним

Отлично! Порядок регистрации юридических лиц и ИП изменится

natalisa52 Вот те гуманисты, которые так переживают за больных детей, сами бы провели эту эвтаназию.? А то ч... В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

АллаОтчет2 Вот умные! Их концовка стала чуть отличаться , но смысл тот же: я тут что-то напридумывала, никак... ФНС РФ: Письмо № АС-4-20/15707 от 14.08.2018

Аноним

Аноним, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Все закончится очень прозаично. Мы будем всю жизнь ... В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

АллаОтчет2 "За копейки" - это стало особенно после 2015 года , как начали обелять бизнесс. Стивен Сигал стал российским предпринимателем

АллаОтчет2 ...а ещё образование .....Вот мой ребёнок после 9-го класса хотел пойти в ПТУ на сварщика со сред... Какого цвета бывает зарплата

Аноним

бух2007, Вы писали:Как вести учет в случае образования двойного дохода( по кассе и по расчетному ... Когда при покупках через подотчетника надо применять ККТ: новые разъяснения ФНС

Аноним

Чего не понятного, реклама телеграмм канала. Нетворкинг: кому нужна толпа посредников в обналичке

бух2007 Как вести учет в случае образования двойного дохода( по кассе и по расчетному счету. Сторно делат... Когда при покупках через подотчетника надо применять ККТ: новые разъяснения ФНС

Аноним

Пусть Минфин поработает и создаст инструкцию по проводкам! Как вести учет в случае образования дв... Когда при покупках через подотчетника надо применять ККТ: новые разъяснения ФНС

Аноним

Крупный бизныс лечится только отрубанием головы. Вот его и надо применить, а не у раб... Орешкин высказался против изъятия 500 млрд. рублей у крупного бизнеса

Аноним

Если бы не статья - никто бы и не заметил его отсутствия, даже через год Дмитрия Медведева давно не видели на публике. Не беспокойтесь, с ним всё в порядке

ЮНаталия А если на 10 счет? а если сначала материалы, а потом решили продать, то что? :) в какой мом... Когда при покупках через подотчетника надо применять ККТ: новые разъяснения ФНС

Аноним

Аноним только что, Владимир Вот простых работяг не спрашивают хотят они до смерти за копейки горб... Орешкин высказался против изъятия 500 млрд. рублей у крупного бизнеса

Аноним

Не перевелись фермерства, ещё и добавляются малые, травы хоть не закупают. Финны свои магазины по... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

Аноним

Вот простых работяг не спрашивают хотят они до смерти за копейки горбатиться ли нет, просто возьм... Орешкин высказался против изъятия 500 млрд. рублей у крупного бизнеса

Аноним

july_july 4 часа назад, Ставрополь Поколение, еще хорошо помнящее жизнь и мораль в Советском Сою... Прошли парламентские слушания о пенсионной реформе. Что в итоге?

Над.К И где она взяла настоящие молоко и сливки, масло? У вас там в Мурманске фермеров перевели ... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты