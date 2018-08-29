В каких случаях ТСЖ может не применять ККТ

Прием ТСЖ взносов от членов ТСЖ для целей деятельности ТСЖ не относится к расчетам для целей Федерального закона № 54-ФЗ и не требует применения ККТ. Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-15/52272 от 25.07.2018.

Вместе с тем при приеме денежных средств за выполняемые работы, оказываемые услуги, в том числе собственникам помещений, не являющимся членами ТСЖ, ККТ применяется в обязательном порядке.

Минфин также отметил, что организации и ИП при осуществлении расчетов с физлицами, которые не являются ИП, в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа), расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капремонт, при осуществлении зачета и возврата предоплаты или авансов, при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги вправе не применять ККТ и не выдавать БСО до 01.07.2019.