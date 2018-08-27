Все онлайн-кассы надо будет перенастраивать в срочном порядке

Из-за повышения ставки НДС с 2019 года необходимо будет переформатировать всю кассовую технику. Компаниям нужно будет настроить кассы так, чтобы они с 1 января пробивали в чеках ставку НДС не 18%, как ранее, а 20%.

С полуночи 1 января нужно будет перепрограммировать все 2,2 миллиона касс, зарегистрированных в России, передает портал BFM.ru.

IT-директор компании «Эвотор» Юрий Юрьев пояснил, что в основном с проблемами столкнутся обладатели касс старого типа, в которые просто была добавлена функция отправки онлайн-чеков.

Пользователи должны будут самостоятельно озаботиться этим вопросом. Между тем пока обновление взять негде. Оно появится не раньше ноября-декабря.

Вместе с тем эксперты полагают, что проблемы возникнут только у тех бизнесменов, которые понадеются на авось и не прошьют программное обеспечение заблаговременно.