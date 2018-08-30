Компания потратилась на услуги адвоката? Эту сумму можно включить в расходы для целей налога на прибыль

Согласно пункту 1 статьи 252 НК расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

В частности, на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 265 НК судебные расходы и арбитражные сборы учитываются при исчислении налога на прибыль организаций в составе внереализационных расходов.

Таким образом, налогоплательщик вправе учесть понесенные им расходы на оплату услуг адвокатов при соответствии указанных расходов требованиям статьи 252 НК и при условии, что они не поименованы в статье 270 НК.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-07/55113 от 06.08.2018.

При этом необходимо отметить, что обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

В силу принципа свободы экономической деятельности (статья 8 части 1 Конституции РФ) налогоплательщик осуществляет ее самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность.