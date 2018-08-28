Для участия в торгах по 44-ФЗ бюджетные организации тоже должны открывать спецсчета

Друзья, подскажите кто нибудь заказывал разработку правил внутреннего контроля? что то совсем не ...
Они просто вытеснят тех, кто работает легально. Нет. Потому что большинство ходит за проду...
Извращённый менталитет нашей власти заставляет нас делать всё с точностью до наоборот. Если предп...
Над.К, Ваше мнения понятно. Надеюсь, найдутся и другие смелые люди, которые рискнут высказат...
ToT, Вы писали:э нет, товарищи, не скажИте. На Клерке есть возможность зарегестрироваться через ...
Вислоухая, ну вроде это проблемы с защитой...
Над.К, Вы писали:Не "материал", а заявление "анонима" я назвала пасквилем. На каком основа...
Как проверить соблюдение санитарных и гигиенических норм каждым таким бизнесменом? У нас эт...
Добавлю. Если у кого-то возникнет вопрос "а сама-то". Одному московскому депутату на днях уничтож...
Товарищи, о чём Вы?? Вы о чём вообще??? У меня ощущение, что я в королевстве кривых зеркал....
tinka10_03, т.е. вы можете негативно отзываться об авторе материалов, а я не могу у вас поин...
ti605, Вы писали:Странно. У меня проблем таких не было. Перечисляли в срок. Правда, это было 5 ле...
я бизнесом назвала тех, кто это делает не дома и тех кто платит за аренду помещения, сотрудникам ...
Над.К, tinka10_03, я думаю, что нельзя сначала навести порядок в легальном бизнесе, потом браться...
Не "материал", а заявление "анонима" я назвала пасквилем. На каком основании вы оскорбляет...
Олег Германов, Вы писалиИногда в Сбербанке происходят удивительные вещи. Случай из жизни: моя зна...
Над.К, Вы писали:Нет, просто у моих многочисленных клиентов не бывает проблем с получением выплат...
Над.К, Вы писали:bestiya7460, о каком бизнесе вы пишете? Вы бизнесом назвали выпечку тортов дома ...
Очередное издевательство над бизнесом..........
Над.К, Вы писали:tinka10_03, а что, начинающие все перевелись? Да и вообще, если так рассуждать, ...
Нет, просто у моих многочисленных клиентов не бывает проблем с получением выплат. Все ровно в сро...
Женская логика, а, вы просто не любите красный цвет?
FA, Вы писали: Нет, в итоге мы придем к цивилизованному рынку. Когда каждый, кто получает до...
tinka10_03, а что, начинающие все перевелись? Да и вообще, если так рассуждать, то вся бухпресса ...
Потому что это и недобросовестная конкуренция Кого с кем? Конкуренция может быть при равных...
А я не регистрировалась потому, что зелененький замочек в строке становился красным. А сейчас так...
tinka10_03, Вы писали:итоге вернемся к товарному обмену, как в 90-х) испеченный тортик в оплату з...
В итоге вернемся к товарному обмену, как в 90-х) испеченный тортик в оплату за наращивание ресниц...
FA, Вы писали:Жалко, что нет возможности выбрать 2 варианта - первый и второй. При подведении ито...
Мутная история.. Как можно было по реквизитам карты, которые привязаны к конкретному лицу, переве...
Natali Kr, Вы писали:Я корыстно поинтересуюсь - а что будет с оплатой при 6-часовом рабочем дне. ...
Даже и не знаю как отнестись. с одной стороны задолбали разные призывы идти на митинг и свергать ...
Это они еще на сайтах по вязанию не были.... вот где размашистые налоговые нарушения.... лови ......
Я корыстно поинтересуюсь - а что будет с оплатой при 6-часовом рабочем дне. Потому что, если она ...
Жалко, что нет возможности выбрать 2 варианта - первый и второй. При подведении итогов их по уму ...
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