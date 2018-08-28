Для участия в торгах по 44-ФЗ бюджетные организации тоже должны открывать спецсчета

Бюджетные учреждения осуществляют операции с денежными средствами через лицевые счета, открытые в Федеральном казначействе.

Между тем для участия в электронных торгах в рамках госзакупок необходимо иметь спецсчет, открытый в одном из банков, перечень которых утвержден Правительством.

Минфин в информационном письме от 27.08.2018 №24-03-17/60842 пояснил, что бюджетные учреждения также вправе открыть такой спецсчет и учитывать на нем средства только в объеме, необходимом для обеспечения заявки.

Кроме того, Минфин сообщил, что в настоящее время осуществляется подготовка поправок в Федеральный закон 44-ФЗ, которые исключают обязанность бюджетных учреждений предоставлять обеспечение заявки на участие в госзакпке.

Принятие данных изменений планируется реализовать до конца 2018.