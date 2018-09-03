В чеках ККТ пока не надо указывать ИНН покупателя

ККТ должна применяться при расчетах между организациями и ИП наличными денежными средствами либо с предъявлением электронного средства платежа.

Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании предъявляемой им доверенности на совершение расчетов от имени организации. Также важным фактором взаимодействия двух организаций является договор. В случае соблюдения указанных условий расчет осуществляется между организациями, и при таком расчете применяется одна единица ККТ и формируется один кассовый чек. При этом ККТ применяется лицом, которое реализует товары (работы, услуги), с выдачей (направлением) кассового чека.

В случае если продавцом достоверно не установлен статус лица как подотчетного (например, что могло быть достигнуто предъявлением подотчетным лицом доверенности), то ККТ продавцу следует применять в порядке, предусмотренном для расчета с покупателем - физлицом.

Кроме этого, реквизитный состав кассового чека, сформированного при осуществлении расчетов между организациями и (или) ИП с использованием наличных денег и (или) с предъявлением электронных средств платежа, должен содержать, в частности, следующие реквизиты: наименование покупателя (клиента) (наименование организации, ФИО ИП) и ИНН покупателя (клиента). Данные положения вступают в силу с 01.07.2019.

Указание данных реквизитов в кассовом чеке позволит оформить расчет одним чеком с идентификацией обеих сторон в качестве организаций.

До 01.07.2019 указанные расчеты могут осуществляться также с использованием одной единицы ККТ и формированием одного кассового чека без указания в нем сведений об ИНН покупателя.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-15/54311 от 01.08.2018.