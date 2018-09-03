Какие фискальные накопители применять спецрежимникам

Срок действия ключа фискального признака, который содержится в фискальном накопителе ККТ, которая используется пользователями при оказании услуг, а также пользователями, применяющими спецрежимы (УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПСН), составляет не менее 36 месяцев со дня регистрации в налоговых органах ККТ, в фискальном накопителе которой используется указанный ключ фискального признака. При этом данное положение не распространяется на организации и ИП, осуществляющих торговлю подакцизными товарами.

Вышеназванные пользователи при сезонном (временном) характере работы или одновременном применении спецрежимов и ОСНО или применении ККТ, не осуществляющей передачи фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных, а также по иным основаниям, устанавливаемым Правительством РФ, вправе использовать фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет менее 36 месяцев и не менее 13 месяцев.

При этом основания использования фискального накопителя, срок действия ключа фискального признака которого составляет не менее 13 месяцев, установлены Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 № 70.

Поясним, в вышеназванном Постановлении перечислены два основания доя применения ФН сроком менее 13 месяцев:

субъекты применяют ОСНО;

организация или ИП является платежным агентом (субагентом).

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-01-15/54552 от 02.08.2018.