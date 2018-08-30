Что надо знать пенсионерам о льготах по имущественным налогам

ФНС России обобщила часто встречающиеся вопросы, касающиеся использования этих льгот, и опубликовала разъяснения по ним.
- Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физлиц за один объект недвижимости определенного вида, не используемый в предпринимательской деятельности (ст. 407 НК РФ). Таким объектом может быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машино-место, хозпростройка площадью не более 50 кв. м.
- При расчете земельного налога с налогового периода 2017 года пенсионеры пользуются налоговым вычетом в размере кадастровой стоимости 600 кв. м от общей площади одного земельного участка независимо от его места нахождения, разрешённого использования и площади (ст. 391 НК РФ).Вышеуказанные налоговые льготы могут быть расширены муниципальными нормативными актами: например, налоговый вычет может быть предоставлен на 700 кв. м от площади земельного участка, или льгота по налогу на имущество физлиц может быть распространена на все квартиры пенсионеров. С информацией о дополнительных льготах по местным налогам можно ознакомиться в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
- К пенсионерам, которые могут использовать данные налоговые льготы, относятся лица, которым установлена пенсия в соответствии с пенсионным законодательством. При этом фактический получатель пенсии, назначенной другому лицу, не относится к числу пенсионеров, пользующихся льготами, предусмотренными НК РФ. Таковым может быть, например, представитель ребенка, которому назначена пенсия по случаю потери кормильца, или опекун недееспособного гражданина. Разъяснения приведены в письме Минфина России от 15.08.2018 № 03-05-04-01/57921.
- Пенсионеры могут применять налоговые льготы независимо от основания для получения пенсии как в соответствии с законодательством Российской Федерации, так и в соответствии с законодательством другого государства. Так, пенсионеры-иностранные граждане, являющиеся собственниками налогооблагаемого имущества на территории Российской Федерации, также могут применять вышеуказанные льготы.
- Чтобы воспользоваться налоговой льготой, пенсионер подает в налоговый орган заявление о ее предоставлении. Также он по желанию может дополнительно представить документы, подтверждающие его право на льготу. Если пенсионер ранее обращался в инспекцию с таким заявлением и в нем не было указано, что льгота имеет ограниченный срок, то повторно представлять заявление не требуется.
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