Как облагаются выплаты по договору ГПХ иностранцу, работающему дистанционно

Компания выплачивает вознаграждение по договору ГПХ физлицу - гражданину Республики Беларусь, выполняющему работы на территории Республики Беларусь. Что с НДФЛ и взносами? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/54292 от 01.08.2018.
НДФЛ
Поскольку в данном случае физлицо оказывает организации услуги на территории иностранного государства, получаемое им вознаграждение относится к доходам от источников за пределами РФ.
В случае если физлицо - получатель доходов в виде вознаграждения за выполнение обязанностей по договору ГПХ за пределами РФ признается налоговым резидентом РФ, то исчисление, декларирование и уплату НДФЛ он производит самостоятельно по завершении налогового периода.
При этом, если такое лицо не признается налоговым резидентом РФ, то его доходы от источников за пределами РФ в виде вознаграждения договору ГПХ не являются объектом обложения НДФЛ в РФ.
Страховые взносы
Иностранные граждане, работающие по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, на территории иностранного государства, не являются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования в РФ.
Таким образом, выплаты в пользу гражданина Республики Беларусь, выполняющего работы по договору ГПХ дистанционно на территории Республики Беларусь, то есть не пребывающего на территории РФ, не подлежат обложению страховыми взносами.
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