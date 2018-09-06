Если кредитор получил страховое возмещение, у бывшего должника не возникает НДФЛ

В случае прекращения обязательства физлица - должника перед организацией-кредитором по образовавшейся задолженности (без его исполнения) с должника снимается обязанность по возврату суммы долга, а кредитор не имеет права требовать возврата долга и осуществлять мероприятия по взысканию такой задолженности.

В этой связи в момент прекращения обязательства налогоплательщика перед организацией-кредитором (без его исполнения) у такого налогоплательщика возникают экономическая выгода в виде экономии на расходах по погашению долга и, соответственно, доход, подлежащий обложению НДФЛ.

А что если кредитор получил страховое возмещение (по договору добровольного страхования заемщика)?

Минфин в письме № 03-04-06/54911 от 30.07.2018 пояснил, что в случае если полученное организацией-кредитором страховое возмещение включает сумму процентов, начисленных за период с даты наступления страхового случая до даты получения страхового возмещения, то в таком случае дохода, подлежащего обложению НДФЛ, у физлица не возникает.