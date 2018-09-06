Если кредитор получил страховое возмещение, у бывшего должника не возникает НДФЛ

Им, туристам, говорят по 4 000 положено за каждую аннулированную путевку. Они должно быть счастли...
KsanaN, по идее штрафовать не за что, т.к. ни чего не нарушено. Но вот моя налоговая прямо из кож...
Не сдаю , потому у меня есть право не сдавать. Если какая налоговая интересовалась почему не сдаю...
natalisa52, вообще-то временные места проживания далеко не всегда являются гостиницами. Есть апар...
Над.К, Вы писали:В гостинице- это гостиничный сбор. Вы ошибаетесь )) И по вашему туристы э...
1. Это хорошо, если будет работать. А не как мне, пару месяцев назад, при условии заполнения всег...
В гостинице- это гостиничный сбор. Вы ошибаетесь )) И по вашему туристы это только те, кто...
Над.К, Вы писали:А причем тут туристические фирмы? Такой налог берут через гостиницы и прочие мес...
А причем тут туристические фирмы? Такой налог берут через гостиницы и прочие места проживания.
Natali Kr, Вы писали:devasman, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят в...
Над.К, Вы писали:Так как ясновидящих там скорее всего нет, то как кроме из отчетов работодателей ...
devasman, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят всяческие оправдания (...
Я думаю от такого президента, как в России, при возможности весь бы бизнес бабло выводил, включаю...
Поддержу предыдущегокомментатора. Задолбали все, и налоговая, и банки, и менты, и президент. То ж...
Новость выглядит так, как будто вырвана из контекста.
и плевать на этот кодекс Толк что так долго принимали налоговый кодекс. Он всё равно ...
очень своевременно. Уже в стране и туристических фирм не осталось-все банкроты!
Воняет старый пот чаще надо мыться и стираться.Велос это здоровый образ жизни, а вот машины нужно...
Так как ясновидящих там скорее всего нет, то как кроме из отчетов работодателей они смогут эти ци...
Лена2009, Вы писали:Ежегодный оплачиваемый отпуск.... А что, у кого то проблема была идти в...
Лена2009, Вы писали:Мне не понятно, как будет считается трудовой стаж. Скажем, женщина отработала...
Nаdine, попробуем по ткс тоже решить, время есть, там на 17/09 приглашение.
Самое печальное то, что сколько плат/сборов/налогов на туризм не вводи, четко проверить их послед...
я думал я в 90-х вакханалию финансовую видел, да, она была, но и заработать можно было, а сейчас ...
Лучше сходИте, скорее всего, это формальность, и результатом похода будет Акт об отказе .....&nbs...
лучше бы пиво появилось, а то та неясная субстанция цвета мочи пивом не является, а нормальное пи...
«Эта система, понятное дело, неэффективна, она проблемна», так и создавалось то все с...
я честно пытался заплатить налоги и спать спокойно, ан нет, не дают спать спокойно, поэтому бизне...
так не зря 3 ярда бакинских Россией в банковскую систему Кипра было ввалено в прошлом году, подма...
Мне вот очень интересно - 1.5 года это судебное разбирательство столько длилось? Или истец стольк...
Лена2009, Вы писали:Мне не понятно, как будет считается трудовой стаж. Скажем, женщина отработала...
Это сапожники без сапог, которые даже не знают законов. Какие 15 лет?В действующем законодательст...
Izem, Вы писали:Сейчас из интереса зашёл на сайт https://patent.nalog.ru/ и посчитал патент для М...
Сейчас из интереса зашёл на сайт https://patent.nalog.ru/ и посчитал патент для Москвы по моим ви...
В общем, если вдруг кому интересно (напомню, что я сдала нулевой расчёт по 6-ндфл за 6 месяцев.) ...
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