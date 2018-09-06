При прощении долга наследник должника платит НДФЛ

Согласно статье 1175 ГК наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований.

В случае возникновения у физлица долга в связи с принятием наследства и прощения долга кредитором у такого налогоплательщика возникает доход, подлежащий обложению НДФЛ в установленном порядке.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/54911 от 30.07.2018.