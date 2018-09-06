Какие выплаты сотрудникам с вредными условиями труда облагаются НДФЛ

Пунктом 3 статьи 217 НК предусмотрено, что не подлежат обложению НДФЛ все виды установленных федеральным, региональным и местным законодательством компенсационных выплат (в пределах норм), связанных, в частности, с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей.

Согласно статье 219 ТК каждый работник, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, имеет право на гарантии и компенсации, установленные в соответствии с ТК, колдоговором, соглашением, ЛНА, трудовым договором.

Помимо гарантий и компенсаций, установленных статьями 92, 117 и 147 ТК, для работников-«вредников» Трудовой кодекс также предусматривает повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, установленные коллективным договором, локальным нормативным актом организации.

При разработке и установлении в коллективном договоре видов и размеров указанных дополнительных компенсаций организацией должна учитываться оценка соответствующих затрат, а также наличие иных гарантий и компенсаций таким работникам, например, оплата труда в повышенном размере.

Разъяснения по вопросу обложения НДФЛ выплат «вредникам» дает Минфин в письме № 03-04-06/52245 от 25.07.2018.

В отношении возмещения физических и временных затрат Минфин сообщил, что работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается оплата труда в повышенном размере. При этом такие выплаты подлежат обложению НДФЛ.

Освобождение от налогообложения выплат, компенсирующих какие-либо расходы налогоплательщиков, осуществляется только при наличии документального подтверждения понесенных расходов.

При отсутствии документального подтверждения целевого использования данных денежных выплат теряется их компенсационный характер, и они подлежат налогообложению в установленном порядке.