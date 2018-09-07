Когда услуги по международным авиаперевозкам не облагаются НДС

Возникает ли НДС при оказании услуг по международным перевозкам пассажиров и багажа, оказываемых иностранными авиакомпаниями, имеющими постоянные представительства на территории РФ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/54404 от 02.08.2018.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ.

Согласно подпункту 5 пункта 1.1 статьи 148 НК местом реализации услуг по перевозке (транспортировке), не поименованных в подпунктах 4.1-4.3 пункта 1 статьи 148 НК, территория РФ не признается.

Поскольку в подпунктах 4.1-4.3 пункта 1 статьи 148 НК услуги по международной перевозке пассажиров и багажа, оказываемые иностранными организациями, не предусмотрены, местом реализации таких услуг территория РФ не признается.

Учитывая изложенное, услуги по международным перевозкам пассажиров и багажа, оказываемые иностранными авиакомпаниями не через постоянные представительства, не являются объектом налогообложения НДС на территории РФ и облагаются НДС в соответствии с законодательством иностранного государства.

При реализации иностранным авиапредприятиям топлива и смазочных материалов, вывозимых с территории РФ, применяется ставка НДС в размере 0%, а услуги по обслуживанию иностранных воздушных судов в воздушном пространстве и аэропортах РФ не подлежат налогообложению НДС.