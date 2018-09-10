Как учитывается в расходах реклама

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» рекламой является информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Согласно подпункту 28 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках.

Положениями абзаца пятого пункта 4 статьи 264 НК определено, что к расходам организации на рекламу относятся также расходы на иные виды рекламы, не указанные в абзацах втором-четвертом пункта 4 статьи 264 НК РФ, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, которые для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК.

Таким образом, расходы налогоплательщика, возникающие в связи с осуществлением мероприятий, соответствующих положениям Федерального закона № 38-ФЗ, учитываются для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций в порядке, предусмотренном в пункте 4 статьи 264 НК.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/58760 от 20.08.2018.