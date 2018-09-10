Какие выплаты покупателю некачественного товара облагаются НДФЛ

Суммы возмещения реального ущерба, причиненного организацией - продавцом некачественного товара физлицу - покупателю такого товара (потребителю), не являются доходом налогоплательщика и не учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-06/55278 от 06.08.2018.

К возмещаемому реальному ущербу, причиненному организацией физлицу могут быть отнесены, в частности, доплата до рыночной стоимости товара на момент удовлетворения требований потребителя, суммы возмещения уплаченных потребителем процентов и иных платежей по кредитному договору по приобретению товара, суммы возмещения его фактических затрат по покупке и установке дополнительного оборудования на товар (при условии возврата такого оборудования), а также суммы его фактических затрат на устранение недостатков товара в течение периода гарантийного обслуживания и пользования товаром.



Возмещение такого реального ущерба не образует экономическую выгоду налогоплательщика, и, соответственно, суммы такого возмещения не являются его доходом.

Возмещение потребителю стоимости возвращенного им товара, по которой товар был приобретен, также не приводит к возникновению у такого лица дохода (экономической выгоды), поскольку физлицу возвращаются его собственные денежные средства, израсходованные на приобретение товара.

Что касается неустойки и отступного, в статье 217 НК такие выплаты не содержится, соответственно, такие доходы подлежат обложению НДФЛ.

С учетом того что согласно положениям статей 151 и 1101 ГК обязанность возмещения морального вреда и его размер определяются судом, суммы выплат в рассматриваемом случае, производимые физлицу в досудебном порядке, подлежат обложению НДФЛ.