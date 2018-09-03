Собственники предприятий будут нести ответственность за невыплату зарплаты. Может даже уголовную

Роструд поддержит внесение в действующие законы изменений, предусматривающих ужесточение ответственности собственников предприятий за невыплату зарплат, заявил замглавы службы Иван Шкловец.
На совещании по ликвидации задолженности по зарплатам в регионах Сибирского федерального округа полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло предложил Роструду предусмотреть на законодательном уровне ответственность собственника бизнеса за невыплату зарплат, в том числе, возможно, уголовную. Он предложил принять «более резкие меры» чем те, что существуют сейчас, пишет РИА Новости.
«Двумя путями можно влиять на собственника. Либо привлекать его к уголовной ответственности, что необходимо на законодательном уровне принять, либо в прошлом году был сделан шаг о субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. К этим лицам как раз относится собственник. Поэтому акценты надо смещать», — сказал Шкловец.
Он отметил, что возможность в финансовом плане взыскать личные средства собственника имеются, но сейчас это делается только после того, как все остальные меры приняты и имущество реализовано.
«Для того чтобы нам достать собственника, необходимо как можно быстрее выполнить все процедуры. Если необходимо, вносить изменения в закон и привлекать их к уголовной ответственности, такие предложения обсуждаются, но пока их нет в законе», — пояснил замглавы Роструда, отметив, что служба поддержала бы решение о необходимости введения такой ответственности.
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