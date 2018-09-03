«Клерк» обновил калькулятор по расчету отпускных

glav=buh, Вы писали:natalisa52, Вы писали:Море есть предложений, но их даже и рассматривать не хо...
могла бы легально вязать и даже что-то платить государству. это при каких условиях? Когда е...
Natali Kr, Вы писали:Я с Вами в целом согласна - платить налоги надо. Но подход государства многи...
devasman, Вы писали:Nаdine, Вы писали:Сударыня, Вы в пылу полемики что-то уж слишком... гм,...
Nаdine, Вы писали:Сударыня, Вы в пылу полемики что-то уж слишком... гм, мягко скажем, увлек...
devasman, Вы писали:ни взносы Ну без проблем, тогда не пользуйтесь скорой помощью, поликлин...
Хватит воды! Отвечайте конкретно. Я Вам ответила много раз и совершенно конкретно. Конкретн...
И что они в семикомнатной квартире делают, в прятки играют?
devasman, Вы писали: систематическая и регулярная... Готовьтесь становиться ИП. Ну вот...
devasman, Вы писали:ни взносы Ну без проблем, тогда не пользуйтесь скорой помощью, поликлин...
систематическая и регулярная... Готовьтесь становиться ИП.
devasman, Вы писали:каким волшебным образом я должна стать честной перед государством? Если...
Natali Kr, Вы писали: Вам пишут про то, что налоги нашего государства не позволяют выйти из ...
ни взносы Ну без проблем, тогда не пользуйтесь скорой помощью, поликлиниками и больницами. ...
glav=buh, Вы писали:Natali Kr, Вы писали:glav=buh, Вы писали:Natali Kr, Вы писали: А девочки...
glav=buh, Вы писали:Natali Kr, Вы писали:glav=buh, Вы писали:Natali Kr, Вы писали: А девочки...
Natali Kr, Вы писали:glav=buh, Вы писали:Natali Kr, Вы писали: А девочки вам говорят - так д...
glav=buh, Вы писали:Natali Kr, Вы писали: А девочки вам говорят - так давайте сделаем так, ч...
каким волшебным образом я должна стать честной перед государством? Если ваша работа не сист...
Natali Kr, Вы писали: А девочки вам говорят - так давайте сделаем так, чтобы всем было удобн...
devasman, Вы писали:И будет "честный" (на самом деле в наших теперешних реалиях - глупый) чел сид...
не имеет значения??! О_о в обозначенной теме не имеет. Люди хоть что-то платят.
И будет "честный" (на самом деле в наших теперешних реалиях - глупый) чел сидеть, подперев кулако...
devasman, Вы писали:Платят МИНИМУМ, а если бы можно было скрыть, то вообще бы не платили. В...
devasman, Вы писали:А если от 100 тысяч - то что у Вас останется?? Для таких бизнесменов есть пат...
Все налоги и взносы в цену - не получится(((( несколько "моих" оказывающих услуги гражданам...
Платят МИНИМУМ, а если бы можно было скрыть, то вообще бы не платили. Всё пустое. Описанные...
А если от 100 тысяч - то что у Вас останется?? Для таких бизнесменов есть патент для самозянятых....
natalisa52, Вы писали:Об этом и речь. Вы всё жизнь взносы не платите,а когда возраст придёт- идёт...
у кого есть совесть и кого из этой тени вывели. Сколько их с совестью? / вывели из тени - ...
Я хоть и не Над.К., но можно я отвечу предыдущему оратору? хотя эта причина где-то выше в о...
Можно я теперь попробую: Чушь полнейшая. Попытка не удалась. 1. Выходят из тени те, у кого ...
Разъясните конкретно, почему вы считаете, что люди объединившиеся в ООО или оформившие ИП должны ...
Ничего удивительного. По-моему, все как обычно. Налоговики рассылают требования, по-видимому, пот...
Доказывай потом что ты не олень. Презумпция виновности в действии
Я ухожу? да. постоянно уходите в сторону от конкретной темы.Я уже многократно выше писала &...
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