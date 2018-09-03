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«Клерк» обновил калькулятор по расчету отпускных

«Клерк» обновил калькулятор отпускных. Инструмент дает возможность рассчитать как отпускные, так и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Все калькуляторы, справочники, документы и пр. находятся в разделе «Инструменты и справочники для бухгалтеров и юристов».

Вот только некоторые из наших помощников: 

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