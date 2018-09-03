«Клерк» обновил калькулятор по расчету отпускных

devasman могла бы легально вязать и даже что-то платить государству. это при каких условиях? Когда е... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman Natali Kr, Вы писали:Я с Вами в целом согласна - платить налоги надо. Но подход государства многи... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Nаdine Natali Kr, Вы писали: Вам пишут про то, что налоги нашего государства не позволяют выйти из ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman ни взносы Ну без проблем, тогда не пользуйтесь скорой помощью, поликлиниками и больницами. ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman каким волшебным образом я должна стать честной перед государством? Если ваша работа не сист... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

glav=buh Natali Kr, Вы писали: А девочки вам говорят - так давайте сделаем так, чтобы всем было удобн... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman И будет "честный" (на самом деле в наших теперешних реалиях - глупый) чел сидеть, подперев кулако... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Nаdine devasman, Вы писали:Платят МИНИМУМ, а если бы можно было скрыть, то вообще бы не платили. В... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Natali Kr devasman, Вы писали:А если от 100 тысяч - то что у Вас останется?? Для таких бизнесменов есть пат... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Nаdine Все налоги и взносы в цену - не получится(((( несколько "моих" оказывающих услуги гражданам... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman Платят МИНИМУМ, а если бы можно было скрыть, то вообще бы не платили. Всё пустое. Описанные... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman А если от 100 тысяч - то что у Вас останется?? Для таких бизнесменов есть патент для самозянятых.... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

MissCherie у кого есть совесть и кого из этой тени вывели. Сколько их с совестью? / вывели из тени - ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Nаdine Я хоть и не Над.К., но можно я отвечу предыдущему оратору? хотя эта причина где-то выше в о... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman Можно я теперь попробую: Чушь полнейшая. Попытка не удалась. 1. Выходят из тени те, у кого ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

MissCherie Разъясните конкретно, почему вы считаете, что люди объединившиеся в ООО или оформившие ИП должны ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

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